旺角騷亂案判6年 梁天琦公開信：不要被仇恨支配

2019-07-29 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕判刑6年、目前在獄中的「本土民主前線」前發言人梁天琦，今日（29日）透過臉書專頁，發表對香港近來抗爭活動的公開信〈梁天琦致香港人〉，面對近來抗爭情勢升高，梁天琦在信中懇請港人，「不要被仇恨支配自己，在危難中，仍要時刻保持警覺與思考。」

梁天琦表示，自己透過報章雜誌等管道，看到「血迹斑斑的畫面，內心滿是悲哀和苦痛。」他自承，自己與社會隔絕了一年半，接收的資訊極其有限，而在這個處境下寫這封信，「擔心妄加評論，未免過於廉價。」

不過，梁天琦表示，「我仍希望你們能夠明白：本著對香港的熱愛，你們已展現了無比的勇氣，改寫了香港的歷史。當然，真正的公義還未來臨，你們或許因而心中充滿憤怒，這乃是人之常情。但我懇請你們不要被仇恨支配自己，在危難中，仍要時刻保持警覺與思考。」

梁天琦強調，「我時常提醒自己，政治的工作不只是要令支持自己的人繼續支持自己，而更是要令不支持自己的人轉為支持自己，改變想法，認同自己的方向」。他認為由此出發去思考，「假如我們希望社會能夠寬容地看待被論定為『暴動』的『暴徒』，理解這些無聲者的訴求，接納這些無權者的諫言。」他更在信中自問，「我們必須警惕每一言一行，到底會更接近目標，還是距離更遠呢？」

梁天琦表示，「當本應解決社會問題的人選擇冷待，反而熱衷於將香港的命運放上賭桌作政治豪賭，我們需要的，不是以自己寶貴的生命和他們對賭，而是在苦難中煉成堅毅與盼望。」最後，他希望每個香港人都能平安渡過這個歷史關口。

「本土民主前線」前發言人梁天琦因2016年大年初二旺角騷亂案，被以暴動和襲警的罪名，遭判處監禁6年，料於2022年1月底出獄。另外，近來香港示威者在遊行中時常喊出的口號「光復香港，時代革命」，正是梁天琦在2016年旺角騷亂後代表「本土民主前線」所提出。

目前在囚的「本土民主前線」前發言人梁天琦，寫下有關香港近來抗爭活動的公開信〈梁天琦致香港人〉。（圖擷取自臉書＿梁天琦 Edward Leung）

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