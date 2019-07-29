日本用蜜柑果皮養魚 生魚片帶有橘香

2019-07-29 19:52

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕位於四國的愛媛縣的蜜柑和鯛魚養殖產量均為日本第一，兩種看似毫無關係的山珍海味，經過愛媛縣宇和島市的鯛魚養殖戶的大膽嘗試，以蜜柑搾汁後剩餘的果皮餵魚，結果竟然養出了魚肉帶有橘香的「蜜柑魚」，深受女性、孩童和海外市場喜愛。

宇和島市面臨瀨戶內海，這裡的沈降海岸本來就很適合養殖魚類，再加上內海風浪平靜、水溫冷暖差距不大，1990年之後這裡的鯛魚產量年年高居日本第一。在宇和島經營水產商社的木和田權一表示，愛媛縣的蜜柑和魚類養殖均為日本第一，如果能進行農漁合作應該很棒，由於蜜柑果皮具有抗氧化的成分，可以增長魚肉保鮮期，2011年他提出了「宇和島計畫」，將蜜柑搾汁後的果皮加在飼料中餵食。

木和田表示，以往蜜柑搾汁後的果皮都當做廢棄物處理，如果能有效做為飼料，將山產和海產結合，不但環保也很有意義。起初他委託愛媛水產研究中心協助，以20尾魚進行試驗成功，但擔心效果可能因飼養量擴大而打折，所以拜託兒時玩伴、在宇和島養殖魚類的「中田水產」社長中田力夫協助試養。

中田表示，試驗使用的是鰤魚，一個養殖池裡大概有5000多尾，成長後每尾可賣到4000多圓，所以實驗中如果魚被餵死了，損失估計將達2500萬圓（約合台幣724萬元），他是提著自己的項上人頭答應這項挑戰。

蜜柑皮切碎之後加在魚飼料裡給魚吃，中田說，起初魚把飼料吐了出來，可能是太酸了，後來魚兒吃慣了，反而不喜歡一般的飼料。

經過中田不斷試驗飼料與果皮的混合比例，很快地就在2012年成功地養出了首批蜜柑魚，魚肉不但如原先預期鮮度持久，而且意外地發現還帶有濃濃的橘香。中田笑著說，運氣好，魚都沒死，不過開始養的時候真的是膽顫心驚。

木和田表示，蜜柑魚飼養成功後馬上面臨了市場考驗，帶有橘香的鰤魚並不受魚貨批發商的青睞，讓他非常受挫一度想放棄，結果是太太和小孩的好評讓他看到了商機。木和田說，魚貨批發商都是男性，但買魚和吃魚是女性和小孩，蜜柑魚上市後木和田收到女性消費者寄來的感謝信，信中表示，家裡的小孩因為怕魚腥味不敢吃魚，但吃了蜜柑魚之後，現在變得開始喜歡吃魚了。

宇和島現在參與這項計畫的養殖戶也達520人，養殖的蜜柑鯛、蜜柑鰤每年產量各約10萬尾，蜜柑鮭則有8萬多尾，年商約為27億圓，其中有一成銷台灣、美國、新加坡、泰國和香港等地，中東杜拜也有壽司專賣店引進。「蜜柑魚」已成了愛媛縣的代表性特產之一。

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