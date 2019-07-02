日本農漁產關稅擬減半 國親立院黨團：「這3樣」不能降

2019-07-02 23:40

〔記者陳昀／台北報導〕行政院提出「海關進口稅則部分稅則修正草案」，擬調降15項農漁水產品與加工食品的關稅稅率，其中日本的山藥、蜜柑、清酒稅率減半，國民黨團、親民黨團憂心衝擊本土產業，今天在朝野協商要求調整降幅，主持協商的立法院長蘇嘉全要求部會再研議，新版本明將在院會表決前出爐。

國民黨立委費鴻泰、親民黨立委周陳秀霞指出，這次修正海關進口稅則將造成2.1億元稅損，但台灣友邦巴拉圭只佔338萬元，其他都是日本受惠，尤其山藥、蜜柑將衝擊台中農民生計，財政部轄下的台灣菸酒公司也有生產玉泉清酒，要求至少這三項不能通過降稅。

對此，農委會副主委陳添壽說，日本進口山藥用於生食，等級較高，台灣產山藥多用於熟食，每公斤分別為103元、43元，有明顯價差，對農民衝擊不高；財政部長蘇建榮也說，玉泉清酒和日本的桂冠清酒也有價差，且精細度不同。

周陳秀霞也質疑，未來若面臨國內農產品滯銷，政院是否已擬定配套辦法？否則滯銷問題未解決，又對日本降稅，上中下游產業都會受影響，難道又要政府拿錢補貼？

經過討論後，國民黨團總召曾銘宗說，降幅若不要這麼大，可以再談，也能保留更多外交談判空間，而不是自己決定降稅；對於日本的山藥、蜜柑、清酒現行關稅稅率為16％、30％、40％，政院擬將稅率調降為8％、15％、20％，費鴻泰也建議改為12％、20％、30％。

最後，蘇嘉全也同意費鴻泰提議，要求部會就三項農產品的稅率與黨團再溝通，針對未來將稅後可能產生的價格波及，也要先擬定配套政策。

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