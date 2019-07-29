香港728變調巷戰 警連續4小時火力清場 16傷、逮49人

2019-07-29 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港《反送中》示威抗議第8週，先是前天「光復元朗」近29萬人上街遭到武力清場、多人受傷，昨天上環遮打集會，民眾「溢出」到中西區，入夜後警方強力以催淚彈、海綿彈、橡膠子彈武力清場，與民眾多次在街頭遭遇戰，被形容是連續4小時的「都市攻防戰」，截至目前已知，約有16人受傷送醫、49人被警方拘捕。

綜合港媒報導，昨天遮打花園「追究警暴」集會，民眾「溢出」到各區，大致分3路往中向銅鑼灣怡和街、西環德輔道西及干諾道西，警方在傍晚之後，強力武力驅散，以重兵射擊清場，被媒體形容是同時開3戰場，示威群眾也進行反擊，磚頭對上子彈，雙方在香港上環上演激烈街頭遭遇戰。

香港中聯辦是個重點抗議區，警方早在中聯辦外圍設置大批警力，傍晚之後，警方開始射擊催淚彈驅散民眾，但效果不佳，一再加強武力射擊力道，最後催淚彈、橡膠子彈、海綿彈眾彈齊發，槍聲震天，附近的商店也全部閉門躲禍，如同末日戰場。示威者被警方強勢武力追趕，且戰且退，約在深夜11點多，退守至港鐵上環戰，遭到警方包抄後撤散。

香港醫管局表示，截至今天凌晨的統計，約有16人在槍戰中受傷受醫，其中，8男4女需要住院；而警方在凌晨2點多也提出說明，指昨天一共逮捕至少49民眾，罪名都是涉及非法集會及藏有攻擊性武器。

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