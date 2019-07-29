催淚彈雨捍衛中聯辦 港島入夜淪游擊戰場

2019-07-29 00:38

〔中央社〕香港遮打花園追究警方用槍集會，演變為西環包圍中聯辦。警方昨晚7時起狂射催淚彈強力清場、煙霧四起，港島淪為游擊戰場；有記者與示威者受傷，多人遭逮捕，至晚間11時30分後趨於平靜。

昨晚的反送中行動規模較過去相仿，差異在於示威者的群體組織更為分散，屢次利用巷道與警方上演游擊對峙戰，藉以分化防暴警察力量；且警民攻防似有「無言默契」，至昨晚11時起，示威者陸續撤離抗議現場。

看著示威者開始離去，防暴警察清場攻勢也趨於和緩，甚至還有員警直接脫掉防護裝備、躺坐在馬路上休息；而在地鐵站內，除有市民留下的港幣供示威者購買車票，昨夜還有人留下乾淨衣服讓示威者更換。

昨天的清場行動於晚間7時從香港中聯辦展開，或許是此次遊行集會屬「非法」，加上29日港澳辦將首次針對香港當前局勢舉行記者會，港警異於往日的節制，行動一開始即朝示威人群發射催淚彈，出手毫不手軟。

警方從西環的中聯辦沿道路先發射催淚彈，並快速前進部署，將示威者往東面、上環方向驅離；示威民眾也不示弱，在大馬路與巷道內接續轉戰，沿途以鷹架鐵棍、木棍與長竹竿等堆築防線，試圖遲滯警方的清場速度。

從香港各媒體的直播畫面可看到，驅離現場多是濃煙瀰漫，防暴警察迅速往示威者的防線前進，速龍小隊員警則隨後跟上，伺機衝入人群逮捕示威者；示威者紛紛以雨傘遮擋，並以清水協助同伴清洗眼睛。

面對警方的清場升級行動，示威者先是四散至警民對峙點附近的小巷子，再試圖往另一條大馬路重新集結；警方往前推進時的發射催淚彈聲響，則常出現「蹦、蹦、蹦」多枚連發，甚至有員警採「平射」姿勢發射。

香港電台報導，警方晚間曾在德輔道西一帶，再次施放新一輪催淚彈，與示威者對峙一段時間後，突然加快向前推進，並在德輔道西與皇后街交界拘捕數名示威者，除以束線帶反扣手腕外，還搜查示威者的背包。

報導稱，香港立法會議員郭家麒認為，警察打示威者及施放催淚彈，只會讓大家的仇恨及衝突加深，他並批評今天前線警察及指揮官的作法極不專業。（編輯：林克倫）

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