幫末期病人完成心願 澳洲首創「願望救護車」

2019-07-27 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在澳洲昆士蘭州，總是給人「與時間賽跑」印象的救護車，現在有了醫院以外的其他目的地。法新社26日報導，昆士蘭州政府近日宣布啟動「願望救護車」計畫，專門乘載生命垂危的病患，前往人生最後想去的地方。

據報導，這項義舉最先出現在2017年底，當時昆士蘭州的救護人員準備載一名瀕臨死亡的老嫗去醫院，卻在途中繞道前往赫維海灣（Hervey Bay），並將她從救護車移到擔架上，陪同她最後眺望陽光閃爍的碧藍大海，甚至用袋子裝取海水，讓她近距離感受大海。

受到此事啟發，昆士蘭州政府近日宣布，正式啟用一輛已退役、但功能完備的救護車，帶領末期病人踏上「圓夢」之旅。例如，去探視他們的寵物、孩子和孫子，重回結婚的地點，或者參觀藝廊和博物館等。法新社指出，這項「願望服務」是由澳洲首創，並以荷蘭的一個類似計畫為藍本。

昆士蘭州衛生部長邁爾斯（Steven Miles）在聲明中表示，滿足人們的最後願望將十分具有挑戰性，因為可能必須載送行動不便、坐在輪椅上，或者需要持續提供氧氣和其他醫療器具，以及由醫護人員照料的病人。但有了這項計畫，就能由受過專業醫療訓練的志工，開著設備完善的救護車，安全地帶人們實現心願。

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