柬埔寨警逮捕150名涉毒人士 中國人佔9成5

2019-07-26 23:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕柬埔寨《高棉時報》（Khmer Times）及KNV新聞網25日報導，柬國警方當日突擊首都金邊以西港口城鎮施亞努市（Sihanoukville）的一間夜總會，成功抓捕150名涉嫌吸毒及走私毒品的人士，且有95％都是中國公民。

負責緝拿行動的施亞努省警長納林（Chuon Narin）表示，警方已拘留100多名中國公民和柬埔寨人進行訊問，惟因全案仍在進行中，不便透露更多訊息。施亞努省政府發言人Kheang Phearum則強調，政府不會容忍任何俱樂部、KTV等於樂場所涉及毒品，如果發現相關情事，將立即予以打擊。Kheang Phearum另補充道，目前尚不清楚有多少中國公民在警察總部接受訊問。

中國「觀察者網」指出，柬埔寨政府今年以來在境內展開多次大型毒品打擊行動，此次突擊行動更是由省長郭忠良（Kuoch Chamroeun）親自帶隊，當場找到大量毒品和吸毒用具，甚至發現有人正在吸毒。

此外，這也不是今年第一次有中國人在柬埔寨因涉毒被逮捕。《柬中時報》1月就曾報導，金邊市警方成功直搗一間以KTV掩人耳目的毒窟，查獲冰毒、K他命、甲基安非他命等毒品，並逮捕58名涉案人員，其中中國人佔29名。

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