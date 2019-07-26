反送中》612少女遭港警圍毆肌肉險壞死 至今夜夜做惡夢

2019-07-26 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反「送中條例」修訂（「逃犯條例」）風波自6月開始，至今已持續1個多月。6月12日的反送中行動中，有名少女遭數名警察毒打，因身上多處瘀傷，肌肉險些壞死。少女受訪時表示，至今身體的傷口雖然癒合，但自己自此有嚴重的心理創傷，夜夜需服用安眠藥才得以入眠。

據《香港電台》報導，香港有名少女6月12日在金鐘參與反送中示威時，中了警方施放的胡椒噴霧倒地，隨後她被8名警察用警棍、警盾圍毆，當時少女的口罩未戴、手無寸鐵，無助、痛苦地倒在地上；還有另1名男示威者前去保護少女，也挨了4記警棍。

醫師表示，少女身上的瘀傷範圍大，若未好好處理，肌肉會壞死。雖然事隔1個多月，少女身上的瘀痕不復見，但她接受《港台電視部－公共事務組》訪問時表示，自己心理陰影極大，夜夜做惡夢，反覆夢到警察施暴的畫面，要靠安眠藥才能入睡；她說，警察在毫無警告的狀況下打人，回想被打的那一刻仍心有餘悸，當下真的覺得自己會被打死，現在走到金鐘都會腿軟。

受害少女說，自己是因為找熟識的醫師治療，才沒被警方逮捕，但她的朋友不敢去醫院，靠自己包紮止血。她認為港警濫權、港民被無理對待後卻沒有管道投訴警員，就算投訴也可能反被警方提告，非常不合理。

6月12日當天，香港警察施放150枚催淚瓦斯、20發布袋彈和不明數量的橡膠子彈，遠超出2014年佔中運動（雨傘運動）所使用的87枚催淚瓦斯，被外界批評濫用武力。

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