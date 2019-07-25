恐怖！遊埃及體驗「海娜紋身」 妙齡女左手潰爛險截肢

2019-07-25 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕源自印度的「海娜紋身」（henna tattoo）圖案為暫時性、不會受皮肉痛，成為不少遊客、民眾嘗試的紋身體驗。澳洲女子布魯克（Brooke Crannaford）日前到埃及遊玩時，在當地嘗試了海娜紋身，豈料，不久後她的手竟起水泡、潰爛，讓她嚇得去醫院求助，所幸治療後並無大礙。

綜合外媒報導，澳洲墨爾本26歲女子布魯克日前到埃及旅遊，在亞斯文（Aswan）小鎮花費5美元（約新台幣155元）嘗試當地著名的「海娜紋身」，紋身師從左手指甲下端畫了浪漫的花紋，並將花紋延伸至手腕上。

豈料，幾小時後布魯克感覺左手開始發癢，1天過後，布魯克左手做海娜紋身的地方竟出現紅腫、起水泡，而後潰爛，手指慢慢失去知覺，布魯克嚇得趕緊去醫院求助，被診斷出3級「蜂窩性組織炎」，及嚴重的化學2或3度灼傷。

布魯克說，自己很幸運，有及時治療，否則恐面臨截肢或是生命危險。布魯克指出，在醫院治療後，她花了快1個月的時間才讓傷口癒合，重回工作崗位。

據了解，海娜紋身的顏料是從名叫「海娜」的植物中萃取，早期流行純天然的紅棕色，可維持7至15日，而後改良成「黑色」，可維持3至7日，利用黑色墨水苯二胺（PPD）與其原料混合，若過度使用，恐引發化學灼傷，布魯克所使用的紋身顏料為此種黑色染劑。

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