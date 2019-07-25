受不了了！港府400位中級主管聯署「強烈批評」特首林鄭

2019-07-25 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，本月21日晚上爆發數百白衣人無差別攻擊市民，引發港民憤怒，而更爆香港政府各部門對特首林鄭月娥的處理手法嚴重分歧，昨晚高達近400名行政主任（Executive Officer），發表聲明，對特首林鄭月娥深表遺憾，還強烈譴責港警嚴重失職及違反專業操守、「更有勾結暴徒之嫌」。

綜合港媒報導，有關白衣人無差別攻擊市民一事，目前除了香港警方還是態度強硬之外，其餘港府內各部門，包括消防、海關、入境處及懲教署等都公開質疑警方失職，昨晚加入質疑行列的是行政主任。

全港政府約有3500名行政主任，算是港府組織中的中層幹部，此次加入聯署人數逾一成，他們自稱是「一班熱愛香港的政府行政主任」，除發表公開信，附上逾400張員工證，以證身份。

聲明中直批特首林鄭強推逃犯條例修訂在前，詭言浮說「暫緩論」及「壽終正寢論」於後，終致香港陷入困境。7月21日晚，白衣暴徒以「保家衛族」為藉口，公然在元朗進行無差別恐襲，以製造恐慌，圖令市民噤聲，惶惶不可終日；7月22日的記者會，林鄭和警務處處長盧偉聰表現的毫無承擔，「我們對特首及負責官員的處理手法深表遺憾」。

聲明並對警方在面對市民被打的作法上，「警察不但沒有盡保護市民之責，更有勾結暴徒之嫌，嚴重失職及違反專業操守。同為公僕，我們強烈譴責警隊此等作為」。

聲明促請政府當局正面回應「廣大市民提出的五大訴求」，尤其是正式撤回修例及成立獨立調查委員會。

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