「光復元朗」蓄勢待發 香港反送中活動將接續登場

2019-07-24 17:50

〔中央社〕香港新界元朗21日發生白衣人攻擊市民的暴力事件後，港人計畫27日在事發地舉行「光復元朗」行動；除了這場集會，相關抗議活動也將接續登場，目前為止已排至8月中旬。

香港21日晚間發生震驚國際的暴力事件。大批身著白衣的不明人士手持棍棒在地鐵元朗站內見人就打，期間特別針對穿黑衣的「反送中」示威人士，造成40多人受傷。

香港社會質疑警察縱容暴徒，藉此打擊反對修訂「逃犯條例」的抗爭者士氣，但是港人並未因此退卻，據香港01等港媒，更多的示威活動預計接連登場，包括：

●7月26日 機場集會 （申請中）

有航空界員工發起26日在機場一號客運大樓接機大廳集會，呼籲機場員工參與。不反對通知書仍在申請中。

機場管理局回應說，將與機場業務夥伴保持緊密溝通，確保機場運作暢順，並期望參與活動的人士盡量避免影響乘客及機場運作。

●7月27日 光復元朗 （已申請）

21日暴力事件後，有港人發起27日（週六）舉行「光復元朗」行動。原定在相近日期、其他地區舉行的遊行紛紛改期，改赴元朗。

社運人士鍾建平昨天到元朗警署申請不反對通知書，建議遊行當天下午4時30分起步，終點站為21日暴力事發地點元朗西鐵站。遊行結束後將會就地舉行集會，因此不反對通知書有效至晚間11時59分。

據香港01，警方回應不反對通知書申請狀況時表示，目前接獲一起申請，擬於7月27日在元朗區舉行公眾活動，正依現行機制處理。

●8月10日 大埔遊行 （申請中）

大埔中區議員區鎮樺接受香港01查詢時證實，已有地區人士向警方申請不反對通知書，但確實地點有待討論。

●8月11日 東區遊行 （籌備階段）

有東區居民稍早前在網上發起7月21日遊行，但由於和民陣的遊行撞期，後來有網民提議改期至8月11日舉行。不過據信遊行目前仍在籌備階段，據悉尚未申請不反對通知書。

●8月11日 深水埗遊行 （未確定）

有網民建議8月11日在深水埗遊行，但目前消息有限。

●8月17日 光復紅土

原本計畫7月27日舉行的紅磡、土瓜灣遊行，主題為「光復紅土、還我淨土」，抗議紅磡和土瓜灣旅客過多、擾民的情況長期無改善，由於要「讓路」給光復元朗，活動已改期，擬於8月17日舉行。

●8月18日 荃灣、葵涌、青衣遊行 （待定）

有網民提出8月18日在荃灣、葵涌、青衣遊行，但有關訊息有限，詳情待定。

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