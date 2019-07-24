釣到「力量大如汽車」大白鯊！7人纏鬥船被拖行3.2公里

2019-07-24 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位漁民戈梅茲（Joe Gamez）日前在舊金山金門大橋附近，意外釣到一隻長2.4公尺的大白鯊，雙方展開一場你來我往拉扯戰，但因大白鯊力氣太大，整艘船反倒被拖行3.2公里遠，最後船員乾脆剪斷釣魚線，讓牠重回大海的懷抱。

綜合媒體報導，戈梅茲表示，即便過去20年裡，每週都會出海釣魚4至5天，但13日上午發生的事，仍讓他大吃一驚。當時他與其他6位船員半路遇上了突襲，大白鯊花了1小時多，拖著他的船繞了2英里（約3.2公里）的距離。

報導指出，戈梅茲憶述，牠的力量大到宛如「勾住一輛汽車」，只是試圖抓住桿子與捲軸，「一度幾乎將我拉進水中」，當下雖然有點害怕、腎上腺素激增，但「無庸置疑，這是我人生中最重要的事」。

報導提到，加州魚類與野生動物部門回應，大白鯊應受到保護，捕撈或抓是非法行為。為免觸法，戈梅茲等人剪斷釣魚線放走大白鯊。不過他們仍驚嘆，「我們抓過400磅（約180公斤）的鯊魚，但從來沒捕過大白鯊！」

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