沒在客氣？！俄軍機入侵領空 韓F-16狂射360發子彈驅離

2019-07-23 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕韓國領空今早驚傳有外國軍機入侵！韓國防部表示，有俄軍機入侵領空，是首度有外國軍機入侵事件，韓國空軍立刻派出F-15K和KF-16升空，開火警告，一共發射360發機槍彈驅離敵機。

據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部（韓聯參）發表今早外國軍機入侵領空詳細報告，韓聯參表示，今上午2架中國轟-6（H-6）轟炸機、2架俄羅斯TU-95轟炸機、1架A-50「熊蜂」預警機闖入韓防空識別區（Korea Air Defense Identification Zone），立刻派出F-15K和KF-16升空迎敵。

俄羅斯軍機更兩度侵入韓國領空，其飛進獨島（Dokdo）空域，該島為日韓爭議領土，目前由韓國實際控制，隨後中俄軍機一起飛向日本海（韓國稱東海）離去。

韓聯參指出，在這段期間韓國戰機對中國轟炸機進行了20多次廣播警告，對俄軍機進行10多次廣播，但中俄軍機都不回應；韓國戰機在俄預警機首次闖入獨島空域時，發射10多枚熱焰彈和80多發機槍子彈，第二次入侵時，更打出10枚熱焰彈和280多發機槍彈驅離對方，韓機警告射擊時都是朝前方1公里處射擊。

韓國官員表示，外國軍機侵犯領空，韓軍向犯境軍機近處射擊示警均屬首次，而中俄軍機同時飛入防空識別區也是第一次；韓國防部表示，目前不清楚中俄聯合飛行的目的，將對俄羅斯和中國使館提出嚴正抗議。

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