反送中》被暴打成傷 他：家有老小要勇敢守護不是嗎？

柳俊江被4、5人毆打到頭破血流，但他不後悔自己前去幫忙。圖經變色處理。（取自臉書社團巴打絲打 Facebook Club）

2019-07-22 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港無線電視（TVB）前主播柳俊江昨（21）日參加反送中活動，被不明人士用亂棒打到頭破血流，送往醫院縫了8針，但事後他並不後悔，並在臉書指出，正是因為家裡有老有小，「我才先要勇敢去守護，不是嗎？」，此話感動全球網友。

柳俊江透過臉書向關心他的朋友表示，讓各位擔心，「先說聲對不起」，凌晨在醫院經過診治後證明自己沒有大礙，網路上流傳的照片中，能見到自己血流得有點多，看起來「比較誇張」，所幸沒有傷到頭骨，身體其他地方也有縫針，還有很多擦傷和瘀傷，就不對外展示了。

柳俊江指出，昨天對自己而言「本來是安穩的一天」，在家裡和孩子玩因此沒有參加遊行，但晚間看到元朗站發生暴力事件，決定前往現場幫忙，先把3名年輕人載走後，回頭發現有民眾被圍毆，上前伸出援手反被4、5人暴打，幸好後來有人叫停，「anyway，感謝他」。

柳俊江透露，在漫漫長夜中得到不少朋友的關心，「原諒我未能逐一回覆」，但「聽得最多的一句」是「小心呀，家裡有老有小」，柳認為，就是因為有一家老小，「我才先要勇敢去守護，不是嗎？」

柳俊江的言論受到媒體關注，不少網友留言指出「希望你早日康復！」、「多謝你，柳爺！ 看到照片好心痛」、「感謝你走出來幫忙」、「感謝無私的付出」、「要一起守護人身安全和言論自由」、「保重，路漫長，沒有你們的正義感，路更難走」、「感謝你，香港有良心的幕前人少之又少」。

柳俊江臉書全文

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