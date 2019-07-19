美地方政府驅逐無家者 半夜狂放洗腦兒歌被批「不人道」

2019-07-19 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕為了驅逐露宿街頭的無家者，美國佛州西棕櫚灘官員整晚不斷重播知名洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）和「捲餅雨」（Raining Tacos），讓無家者不堪其擾，自行離開，此舉卻引來外界批評。

《英國廣播電台》報導，西棕櫚灘市長詹姆斯（Keith James）指出，這只是一個遏阻無家者接近城市海濱區域的臨時措施。相關官員表示，當地設有湖濱館（Lake Pavilion），只要付錢入場即能俯瞰市區海濱，去年舉辦了164場活動，今年則預計能為該市帶來逾24萬美元（約新台幣740萬元）收入，然而近幾週，館場入口處卻發現疑似人類的排泄物。

詹姆斯說：「當人們支付高額費用時，他們應該要能享受同等價值的設施。保持當地的良好狀態很重要。」詹姆斯也強調，目前西棕櫚灘約有354名無家者，比前一年下降了24％，且每週都有團隊上街引導無家者到庇護所，提供醫療服務。

報導指出，當局的行徑被外界批評「殘酷」。全國遊民與貧窮法律中心創辦人兼執行長（Maria Foscarinis）表示，「無家者已陷入絕望的困境，這件事會讓他們的生活更加悲慘。透過播放刺耳的音樂來驅逐他們，是非人道且令人震驚的行為。」

據悉，這並非第一次有地方以音樂作為驅逐無家者的手段，3年前，西棕櫚灘附近的萊克沃思試圖以古典音樂，趕走當地的無家者及毒販，不過似乎因為目標群體意外享受古典樂，最後宣告無效。

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兒歌「鯊魚寶寶」

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