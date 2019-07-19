「中國不是敵人」？上百美國專家籲川普堅持抗中

2019-07-19 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前有一百多名外交官、學者發表「中國不是敵人」的公開信，質疑川普破壞中美關係。但又有一百多名退役軍人、學者、前官員聯名寫信給美國總統川普，呼籲他堅持對抗中國的路線。

《BBC中文網》報導，麻省理工學院政治系教授傅泰林（Taylor Fravel）、前美國駐北京大使芮效儉（Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院研究員史文（Michael Swaine）、哈佛榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）和前美國國務院代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）五人執筆「中國不是敵人」公開信，內容擔憂中國對企業的控制以及不履行貿易承諾，但他們批評川普政府讓中美關係急轉直下，該信也被中國官媒廣泛報導。

《美國之音》報導，退役海軍上校、前美國太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James Fanell）執筆的公開信則與上述立場相反，內文稱中國表現出的野心與美國利益背道而馳，美國對中國開放，反而造成國安的削弱，該信列出中國應受譴責的行為，像是壓制言論和宗教、擴張主義、威脅對台灣開戰。

該信指出，過往40多年許多專家都用人口龐大治理困難，來解釋中國共產黨應譴責的種種事件，並稱中國達到經濟現代化就會「負責任」，但該信批「只要中國共產黨統治中國，就不會發生。」

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