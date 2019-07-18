71占領立法會後 台灣律師證實10多名港人抵台求庇護

2019-07-18 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港7月1日移交主權22年適逢反送中運動，示威民眾當天抗議行動升級，成功占領立法會大樓，選擇性破壞大樓內的物品，表達對港府的強烈不滿。我國有位不具名律師表示，已陸續有抗議者接觸陸委會相關人士、尋求庇護，避免遭秋後算帳。

據《亞洲自由電台》報導，自香港1日的立法會衝突後，已有逾10名香港示威民眾抵達台灣，接受非營利組織安置。台灣有位不願具名的律師表示，當時衝擊立法會的示威者要成功申請延長在台居留恐有難度，一來是他們尚未被港警拘捕或檢控，加上他們抗議時都有戴口罩，無法向台灣證明他們曾攻占立法會。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組成員、現在就讀台藝大的張姓港生也向《自由亞洲電台》表示，2014年的旺角衝突有80人被捕，他也是其中1人，當時他被以《妨礙公務罪》起訴，所幸沒被定罪。張認為，至少5年前香港警方不會太過份，現在卻真的把示威者當作敵人，且港府打壓示威者的行動升級，參與示威的學生確實感受到政治壓迫，加上過去《暴動罪》成立者，都被判5年以上的有期徒刑，所以一直有港人來台。如果港府持續施壓，未來逃到其他國家的港人會越來越多。

來自香港的成大政治系教授梁文韜則表示，台灣政府處理香港示威者來台居留一事的態度消極，沒有具體的審核機制讓人民長期留在當地。港民只能以旅遊名義來台，無法工作也無法生活。梁文韜說，可以理解台灣政府針對一旦通過《難民法》，中國可能會放人進入台灣的擔憂，但希望現階段可以先就「香港澳門條例」，讓因政治問題來台的港澳年輕人有機會長住台灣。

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