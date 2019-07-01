反送中》香港七一遊行逾55萬人 陸委會讚：舉世撼動

2019-07-01 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港「七一大遊行」源於2003年，是香港主權移交中國以來，最具持續性的大型活動之一，稍早港媒引述民間人權陣線發言，指出今年以「反送中」為主軸的七一集會，參加人數逾55萬人，較2003年的50萬人、2014年的51萬人都要多。對此，我國行政院陸委會表示，盼港府能建立台港司法互助合作機制，從根本解決問題。

針對香港七一大遊行，我國行政院陸委會發布「香港移交22週年情勢研析報告」指出，香港「一國兩制」在過去一年受到嚴重的衝擊與挑戰，包括港府首度拒絕延長外國記者簽證、首度有港人因政治因素獲外國庇護等；並持續有學者、議員參加政治抗爭而被檢控入獄，自1997年迄今已有237件爭議事件發生。

陸委會指出，國際社會不僅認為爭議事件和中共有關，也擔憂香港是否能維持自治與繁榮。6月時，百萬港人以行動反對港府修訂《逃犯條例》，上街遊行，「表達爭取民主自由、維護人權與法治的決心，舉世撼動與敬佩。」

陸委會表示，根據民調結果，高達71％受訪港人對中國國民身分沒有自豪感，創1997年以來新高，僅10.8％受訪港人認同自己為中國人，此印證中共緊縮管制的對港政策，無法獲得香港主流民意認同。

陸委會提到，檢視過去一年，台港官方互動受兩岸客觀因素影響而趨緩，加上港府修訂《逃犯條例》侵害自由人權及我國家主權，「本會多次呼籲港府撤回修法，並籲建立台港司法互助合作機制，從根本解決問題。」

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