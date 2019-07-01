反送中》超狂！港人降中共國旗 升「黑色」香港區旗

2019-07-01 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港金紫荊廣場在今日下午3點左右，有港人趁著警力集中至立法會時，把五星旗將下來換上黑色的金紫荊旗，並且把代表香港特區的紅色金紫荊旗降半旗。

綜合媒體報導，政府今天早上8點在金紫荊廣場舉行升旗儀式，不過由於金紫荊廣場被抗爭的港人包圍，使得特受林鄭月娥只能搭船進場。

為悼念近期以來接二連三的墜樓者，有港人自發性的發起了此次的換旗行動。在影片中可以見到，原先掛在最高旗桿上的五星旗遭港人降下，並且換上了香港區旗的黑色版。而原先升至頂端的香港區旗遭「降半旗」。

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