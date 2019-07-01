反送中》不明冒煙物丟入立法會 示威者二度敲擊玻璃門

2019-07-01 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕稍早位於香港立法會的示威民眾打破了一扇強化玻璃大門，有示威者向立法會內拋擲冒煙物。立法會內大批警力全副武裝，現場氣氛緊張。最新消息傳出，有記者從玻璃破碎處進入了立法會內。

綜合香港媒體報導，繼稍早有大門玻璃被敲破後，示威者轉而前往敲擊另一塊玻璃，該玻璃現已被敲出破洞。

有示威者把不明物丟入立法會內，該物品隨即起火，而後釋出少量濃煙，不過隨即自行熄滅。現場的示威者均戴上頭盔、口罩並展開傘陣。

立法會內，鎮暴警察已全副武裝，並配備防毒面具。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法