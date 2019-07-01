反送中》立法會首發「紅色警示」 香港警方要求記者退後

2019-07-01 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方表示，經過行管會主席同意，發出「紅色警示」，為歷年來首次。有消息傳出，目前警方已要求記者退後。

綜合香港媒體報導，警方表示，由於立法會大樓不安全，所有人士必須立即撤離。

根據《香港01》報導，依立法會網頁，紅色警示指在圓鼓範圍或立法會大樓附近爆發暴力衝突，對大樓使用者的安全構成即時威脅。秘書長會要求警方採取行動，維持立法會綜合大樓的公共秩序。倘若正在舉行立法會會議，秘書長會立即通知立法會主席。立法會主席會決定應否暫停立法會會議，讓議員及綜合大樓其他使用者立即離開。

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