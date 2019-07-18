山毛櫸40年來最豐 紐西蘭最稀有鳥類出現「嬰兒潮」

2019-07-18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭極度瀕危鳥類「橙額鸚鵡」（kākāriki karaka）今年數量遽增，讓科學家備受鼓舞。科學家認為，因為今年山毛櫸有大量種子，帶來豐沛的食物來源，所以才會出現「嬰兒潮」。

綜合外媒報導，紐西蘭本土最稀有鳥類橙額鸚鵡，只出現在亞瑟隘口國家公園的霍登（Hawdon）和保爾特（Poulter）山谷，或薩姆納湖森林保護區中的部分地區。因棲息地被破壞，加上外來種貓、白鼬和老鼠的威脅，橙額鸚鵡的數量急遽下降，1993年還一度被認為絕種。

紐西蘭環保局（DOC）今年在坎特伯雷（Canterbury）發現31個橙額鸚鵡的巢穴，是近年的3倍多，另預估今年大約有150隻雛鳥出生，可能使橙額鸚鵡的數量增加1倍，達到300隻左右。今年山毛櫸樹種子也很多，樹木數量應該是40年來最多的一次。

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The rarest of NZ's six kākāriki species, orange-fronted parakeet is found only in the Hawdon and Poulter valleys in Arthur's Pass National Park and Hurunui South Branch in Lake Sumner Forest Park.https://t.co/wnDB6ui4ib — UniversityCanterbury （@UCNZ） July 17, 2019

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