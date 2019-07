山毛櫸40年來最豐 紐西蘭最稀有鳥類出現「嬰兒潮」

2019-07-18 22:01

〔即時新聞/綜合報導〕紐西蘭極度瀕危鳥類「橙額鸚鵡」(kākāriki karaka)今年數量遽增,讓科學家備受鼓舞。科學家認為,因為今年山毛櫸有大量種子,帶來豐沛的食物來源,所以才會出現「嬰兒潮」。

綜合外媒報導,紐西蘭本土最稀有鳥類橙額鸚鵡,只出現在亞瑟隘口國家公園的霍登(Hawdon)和保爾特(Poulter)山谷,或薩姆納湖森林保護區中的部分地區。因棲息地被破壞,加上外來種貓、白鼬和老鼠的威脅,橙額鸚鵡的數量急遽下降,1993年還一度被認為絕種。

紐西蘭環保局(DOC)今年在坎特伯雷(Canterbury)發現31個橙額鸚鵡的巢穴,是近年的3倍多,另預估今年大約有150隻雛鳥出生,可能使橙額鸚鵡的數量增加1倍,達到300隻左右。今年山毛櫸樹種子也很多,樹木數量應該是40年來最多的一次。

