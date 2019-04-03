地表最孤單水蛙脫魯 傳宗接代趕進度

2019-04-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕這則「愛情故事」的發展或許會決定一個瀕危物種的存續。曾被稱為地球上最孤單青蛙的玻利維亞瑟溫卡斯水蛙（Sehuencas water frog）「羅密歐」，3月1日與同種水蛙「朱麗葉」首次約會後，關係進展得相當順利，準備交配。

玻利維亞「道比尼自然歷史博物館」及「全球野生生物保育」組織（GWC）1日宣布這項好消息，朱麗葉現在和羅密歐住在一起，羅密歐也已經發出求偶叫聲，是2017年以來首見。博物館兩棲爬行動物部門主任班達尼說，「羅密歐對朱麗葉真的很貼心，形影不離地跟著她，還把自己的蟲蟲餐給她吃」。

羅密歐2008年在雨林中被發現，帶回博物館，在同一座雨林今年1月發現朱麗葉和另外兩公、兩母同種蛙之前，是全球唯一人工飼養瑟溫卡斯水蛙。由於這種水蛙壽命約15年，已經10歲的羅密歐要綿延子嗣，必須把握時間。不過，研究人員說牠還不太熟悉交配動作「抱合」，還出現此前水蛙專家沒看過的行為：後腳腳趾迅速輕點，可能是要取悅朱麗葉。

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