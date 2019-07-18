美商務部長羅斯談貿易協商 盼中國別違背承諾

2019-07-18 04:12

〔中央社〕美國商務部長羅斯今天表示，中國為致力解決目前的貿易衝突曾作過一些承諾，美國官員希望中方扭轉違背這些承諾的決定。

美中官員上週與本週都透過電話進行高層協商，希望能重啟貿易談判。這項談判在5月間破局，當時美方指控北京當局對今年稍早同意的一些核心議題食言背信。

羅斯（Wilbur Ross）告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network）：「這是個漫長而複雜的過程。如今根本問題在於他們是否會回到他們改變心意前的立場。」

他又說：「這是目前的重要議題，也是電話會談探討的主題。」

美國官員本週表示，若是電話會談取得足夠進展，雙方可能安排在北京面對面協商。

自去年以來，美國由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）領軍與中方談判，羅斯只是旁觀。

國家廣播公司新聞網（NBC News）本週稍早報導，川普因未能在明年的人口普查中加入國籍問題，遷怒管轄人口調查與統計局（Census Bureau）的羅斯，有意將他撤換，但羅斯淡化相關報導。

羅斯告訴福斯財經新聞網：「我上週五才陪同總統走訪各地，去了密爾瓦基和克里夫蘭。當然，我昨天也出席了內閣會議，而且今天還上電視。」

他又說：「我想大家一定要依照事實作判斷，而非聽信其他電視台的謠言。」

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