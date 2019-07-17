日本秋刀魚漁獲降低 提案限制台灣捕撈

2019-07-17 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕北太平洋漁業委員會（NPFC）昨（16日）在日本東京召開會議，討論包含台灣在內的成員國，於北太平洋地區捕撈秋刀魚的規範，日本因近年秋刀魚漁獲銳減，因此提案設立所有成員國的整體捕撈額度，可能將限制台灣的秋刀魚捕獲量。

北太平洋漁業委員會共有台灣、日本和中國等8個環太平洋地區的成員國，旨在管理北太平洋公海區域的漁業活動，以及其他國際漁業組織尚未管轄的魚類，其中秋刀魚是主要管理的魚種之一。

綜合媒體報導，台灣去年捕獲17萬8千噸秋刀魚，是全球最大的秋刀魚捕撈國，而中國的捕獲量也在逐年增加，造成北太平洋整體的秋刀魚漁獲量逐漸降低，日本因此認為國內秋刀魚產量減少，是由於台灣與中國過度捕撈造成，並說明秋刀魚是洄游魚類，通常在進入日本專屬經濟海域之前，就被台灣及中國在公海提前捕獲。

日本水產廳表示，希望能在各國之間建立共識，將北太平洋區域的秋刀魚，訂立45萬噸的捕獲量上限，並以適當的秋刀魚管理措施讓漁業資源永續發展，因此可能將會限制台灣的捕撈數。

根據報導，提案原則上需成員國全數同意才能通過，而中國在過去2次會議上，以日本提出的數據無科學根據為由，拒絕設立捕撈配額的限制，本次會議將於明（18日）結束，該案能否通過需視他國有無提出反對意見。

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