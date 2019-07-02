暖冬影響？白沙丁香魚季只見大丁 其他魚種不見蹤影

2019-07-02 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年白沙丁香魚季自6月1日展開，但漁獲全部都是大丁，未見寸丁及幼丁，其中魚種「扁仔」、「鱙仔」則神秘失蹤，漁民認為與今年閏月有關，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，可能與暖冬氣候有關。

學名「日本銀帶鯡」的丁香魚，身體細長且略成圓筒狀，前後側扁，體側有銀色縱帶，全身可達10公分，是澎湖常見的經濟性魚類，體長兩側扁，體側中部具一銀白色寬縱帶，棲息在水深10至50公尺的近沿海、大洋或礁區的洄游中小型魚類，澎湖北海域是最大漁場，漁民大都使用圍網等捕撈，可生鮮、乾製或醃製等，是澎湖知名海產，在市場頗受歡迎。

今年赤崁丁香魚業者表示，大丁漁獲量較去年來得豐富，但未見寸丁與幼丁，以往產量比丁香多的「鱙仔」，分為白鱙（印度銀帶鰶）、黑鱙（日本鮆），至今都未見蹤影，另一種扁仔（包括四斑青鱗魚、白腹砂丁、短身砂丁及黑尾砂丁等），更是神秘失蹤，漁民都相當不解。

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今年都是大丁，可能與丁香提早發育有關，根據助理研究員冼宜樂與丁香魚標本船聯絡，開放前夕北海海域，出現大量寸丁，採捕期一到成為大丁，今年因暖冬現象，水溫較高，春季發育的魚種提前成熟，沙蟹培育也出現同樣情形，穩定孵化繁養；至於「扁仔」、「鱙仔」神秘失蹤，因這些物種與丁香，同樣以浮游生物維生，當丁香取得優勢後，相繼壓縮其他物種生長空間，將進行觀察研究。

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