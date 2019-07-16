印度登月火箭發射前56分鐘突中止 喊卡原因曝光！

2019-07-16 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度原本預計在當地時間15日凌晨發射「月球飛船二號」，目標成為繼俄羅斯、美國及中國後，第4個讓太空船降落在月球表面的國家，但在火箭發射前不到1小時，卻突然取消發射任務，有消息人士透露，是在火箭發射前最後階段前，發現內部壓力下降，疑似氦氣洩露而臨時喊卡。

綜合媒體報導，印度耗資1.5億美元（約新台幣46億元）開發太空探測船「月球飛船二號」，原先預計在當地時間15日2點51分發射，希望成為全球第4個登月的國家，但在倒數56分24秒時卻臨時中止發射計畫，令各界訝異，印度國家太空研究組織（ISRO）聲稱是因發射載具系統出現技術問題，為採取充分的預防措施，取消發射計畫。

有消息人士向《印度時報》（Times of India）透露，發射作業臨時喊停的原因，疑似低溫火箭引擎有洩漏狀況，一位資深科學家指出：「在填充氦氣後，我們發現壓力在下降，意味著火箭有洩漏狀況，目前團隊還沒有找到洩漏的確切位置，可能有多個漏洞。」

報導還提到，上月對一個相同的低溫火箭進行測試時，測試人員有發現氧氣罐洩漏問題，但印度仍決定繼續發射；有科學家表示，最快今可以提出初步報告，但詳細調查結果可能還要費時數週；印度國家太空研究組織則表示，新的發射日期很快就會公布。

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