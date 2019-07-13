豪華如海上移動宮殿 香港大亨超級遊艇3.7億求售

香港航運大亨馬登的超豪華遊艇Adastra 2012年6月檔案照。（美聯社）

2019-07-13 23:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港船運大亨馬登（Anto Marden）擁有的世界最大三體遊艇「艾達斯特拉」（Adastra），以其未來感十足的造型和超豪華內裝配備著稱，現在這名富豪要脫手這艘超級遊艇，正在找買家。

公佈出售Adastra訊息的網站並未列出售價，只稱「降價出售」。專門報導奢華時尚的「羅柏報導」（Robb Report）網站11日報導，這艘當初總造價逾2000萬美元的遊艇，現在開價1200萬美元（約3億7000萬台幣）求售，報導引述馬登說法，「7年來，我們幾乎航遍所有我們想去的地方，現在她沒有被充分使用，我們家裡還有另一艘遊艇，所以是該賣掉她的時候」。

Adastra長42.5公尺，是世界上最大的三體遊艇，從設計到打造花了5年多時間，2012年下水，其充滿未來感的流線造型有如外星飛船，曾拿下多項設計獎，且因船身採輕量材質，燃料消耗量僅是同規模傳統遊艇的14%，可透過平板iPad在50公尺範圍內遙控；內裝配備奢華程度，使其又被稱為海上移動宮殿。

馬登顯然相當滿意這艘超級遊艇的表現，他說「她是最耀眼的船，適航性相當令人驚豔，我們曾經在太平洋、大西洋遭遇風速50節的狂風，她都游刃有餘」；Adastra也很省油，航速10節下，每小時油耗僅4.5加侖（17公升），「讓我們可連續航行約1萬海浬」。

Adastra7月25、26日將在佛州開放有意購買者參觀。

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