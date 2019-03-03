燙手山芋！ 一馬弊案超級遊艇光保養就吃了大馬政府1.1億

2019-03-03 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕捲入馬來西亞「一馬弊案」的超級遊艇「平靜號」被大馬政府接管，已成為政府財政吃緊下的燙手山芋，從去年8月至今保養費用已高達1500萬令吉（約新台幣1.1億元），官方盼盡速脫手，希望以近1.3億美元（約新台幣40億元）賣出。

「星洲網」報導，這艘以一馬發展公司（1MDB）資金購得的豪華遊艇，目前停靠在浮羅交怡群島，由大馬政府承擔每月高達200萬令吉（約新台幣1500萬元）的管理費，首相馬哈地去年指出，政府希望能盡快賣掉它，因為每月的保養都得花很多錢。

該遊艇拍賣將於本月底截止，預料售價為1.3億美元。據報，負責拍賣這艘豪華遊艇的政府律師團對相關進度感到滿意，外媒上月指出，目前有20個有興趣的買家與仲介公司進行談判，這些買家分別來自西亞、俄羅斯和亞洲。

「平靜號」由荷蘭超級遊艇造船廠Oceanco所打造，號稱是全球第54大的私人遊艇，長91公尺的遊艇設施豪華，有泳池、三溫暖和美容院等，可容納26名客人及28名船員。

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