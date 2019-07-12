不爽美對台軍售！中國外長嗆美：台灣問題別「玩火」

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅今（12）日警告美國，「在台灣問題上不要玩火」，嚴正向美國表達憤怒。
據《路透》報導，中國外交部長王毅今日出訪歐洲國家匈牙利（Hungary）時表示，「沒有外國勢力能夠阻止中國的統一，任何外國勢力皆不應試圖干涉」。
報導指出，自美國國務院週一（8）同意對台進行22億美元的軍售以來，中國不斷提出抗議和批評，認為獨立統治且民主的台灣是他們「叛亂的一省」。
王毅透過口譯員向媒體表示：「我們呼籲美國正視台灣問題的嚴重性，切莫在台灣問題上『玩火』。」
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〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅今（12）日警告美國，「在台灣問題上不要玩火」，嚴正向美國表達憤怒。
據《路透》報導，中國外交部長王毅今日出訪歐洲國家匈牙利（Hungary）時表示，「沒有外國勢力能夠阻止中國的統一，任何外國勢力皆不應試圖干涉」。
報導指出，自美國國務院週一（8）同意對台進行22億美元的軍售以來，中國不斷提出抗議和批評，認為獨立統治且民主的台灣是他們「叛亂的一省」。
王毅透過口譯員向媒體表示：「我們呼籲美國正視台灣問題的嚴重性，切莫在台灣問題上『玩火』。」
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