洪水襲捲全球最大難民營 百萬難民生活陷困境

2019-07-12 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉東南部科克斯巴扎爾縣存在全世界最大的難民營，聚集了百萬逃離緬甸軍血腥鎮壓的羅興亞人，當地近日遭季風洪水襲擊，許多難民的棲身之所被沖垮，如今又傳出以水為媒介的傳染病可能在當地引發大流行，對難民而言無疑是雪上加霜。

根據《CNN》報導，2017年惡名昭彰的羅興亞悲劇後，上百萬緬甸少數民族羅興亞人倉皇出逃，其中絕大多數人集中在鄰國孟加拉東南部的科克斯巴扎爾縣，被認為是全球最大的難民營。近日由於孟加拉進入雨季，當地在過去一週內連日降下大雨，引發洪水灌入難民營中，簡陋的屋舍紛紛被黃濁色泥水淹沒。

報導指出，科克斯巴扎爾連日大雨不僅傳出洪水災情，更導致山體滑坡進而引發土石流，數百間臨時住宅崩塌，大約有4000個家庭受到影響，其中部分人士被轉移至臨時避難所。孟國當局與國際援助組織憂心將有大規模水媒介傳染病疫情爆發，現正積極設法防止疾病蔓延。

一名羅興亞難民無奈表示，滾滾洪水在當地造成騷亂，讓治安本就不佳的難民營陷入無政府狀態，「我們的東西全被偷了，現在一到晚上就得摸黑過活」，斷炊後全家更陷入挨餓困境，連杯乾淨的水也沒得喝。

另一個羅興亞難民家庭則面臨更危急的狀況，家中的小孩在長期營養不良之下已經開始發燒，卻無法獲得任何醫療救治，讓他們不禁嘆道，連最基本的維生條件都是奢求。

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