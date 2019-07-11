反送中》真「兩面不討好」 香港網友諷：TVB「好難捉模」

2019-07-11 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體「無線新聞（TVB News）」今日對遭「寶礦力水得」響應港人「反紅媒」撤廣告一事，怒批「寶礦力水得」是在討好示威者，其撤除廣告的行為「等同向暴力低頭」。「無線新聞」還表示，對於「無線新聞」在香港「兩面不討好」的處境並不意外。不過，該新聞台遭香港媒體發現，其對中國與香港方面的說法並不一致。香港網友諷刺該台「好難捉摸」。

中國官媒《環球網》今天引述「無線新聞」發言人的回應時指出，「寶礦力水得的言論可能是希望爭取示威者的支持，但其做法等同對暴力低頭。 法治是香港的基石，寶礦力水得是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。」

香港媒體「香港01」報導指出，當他們向「無線新聞」發言人核實《環球網》報導是否準確時，「無線新聞」僅表示，該台一向秉持中立精神，確保報導持平，並聲稱，「本台記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實況，公正不偏報道事件。」

另外，「香港01」報導指出，「無線新聞」在給予中國及香港媒體的書面回應也有不同。「無線新聞」對中國方面聲稱遭受「不恰當打壓」，「無線新聞成為磨心（兩面不討好）是意料之內」，這些內容在對香港方面的書面回應中都遭到刪去。

【無線新聞給予香港傳媒書面回應全文】

因最近經濟情況及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間。本台會視乎個別情況作出處理，對公司業務並無重大影響。

無線新聞的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道準確及持平。於近期示威及衝突事件中，本台記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實況，公正不偏報道事件。

【無線新聞給予中國傳媒書面回應全文】

1. 無線新聞發言人說，對寶礦力昨天發表的公開信表示極度遺憾，特別是有關該公司要全面檢討對無線新聞投放廣告的計劃，及促請無線新聞響應公眾關注的言論。

2. 近期在香港發生之示威及衝突事件中，無線新聞新聞均實時以多角度畫面現場直播，讓觀眾第一時間了解現場實況。無線新聞成為磨心（兩面不討好），是意料之內。任何對無線新聞不恰當的打壓，均不會影響本台公正不偏、客觀持平的新聞報道原則。

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