反送中》香港「寶礦力」抽紅媒廣告 中國女團GNZ48抵制

2019-07-10 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名飲料品牌「寶礦力水得」昨（9）日傳出呼應香港「反紅媒」網民所發起的抵制行動，抽走香港「無線電視台」（TVB）廣告後，引發中國網友揚言抵制「港獨」。中國女子團體「GNZ48」所屬公司今日則發聲明表示，立即終止與「寶礦力水得」的全部合作。

綜合媒體報導，昨日有香港網友貼出與「寶礦力水得」香港臉書官方專頁「Pocari Sweat HK（Official）」之間的對話。該粉專表示，有鑒於當前形勢，上星期已決定撤回對「無線新聞」的廣告投放，並將敦促「無線新聞」對港人的關切作出回應。

立場親北京的媒體今日紛紛發文譴責「寶礦力水得」。「香港文匯報」上午在官方微博「香港文匯網」發文點名「寶礦力水得」是「呼應香港反對派的商號」，並問網民：「該公司在內地有龐大產業與巨大市場。寶礦力在經濟上拿好處、在政治上搞針對，你能接受嗎？」

「寶礦力水得」的中國官方微博上則出現大量網友留言表示，「支持港獨的請滾」，並要求該廠商「滾出中國」。

與「寶礦力水得」合作的中國女子團體「GNZ48」所屬公司今日發聲明表示，「我司及旗下藝人始終堅定擁護中國政府制定的各種國策，堅決反對一切影響國家和平安定的行為」，並且將立即中止與「寶礦力水得」之間的所有合作，以及撤除相關合作影片。

今日晚間，「寶礦力水得」香港臉書官方專頁「Pocari Sweat HK（Official）」在臉書上發出母公司香港大塚製藥簡短聲明，表示「我們誠摯地為昨（9）日的回應所帶來的不便表示歉意」。對於撤除「無線電視台」的廣告則沒有回應。

「GNZ48」所屬公司今日發聲明表示，「我司及旗下藝人始終堅定擁護中國政府制定的各種國策，堅決反對一切影響國家和平安定的行為」。（圖擷取自微博＿GNZ48）

香港大塚製藥發出簡短聲明，為「昨日的回應所帶來的不便」表示歉意。（圖擷取自臉書＿Pocari Sweat HK（Official））

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