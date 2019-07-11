「台灣是中國的1個島」中國二房東甩巴掌：為祖國教育妳

2019-07-11 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣1名女子日前在網上分享「被中國人賞巴掌」的經歷，日前原PO在澳洲與男友合租屋慶祝中國室友的生日，跟加拿大友人解釋台灣的地理位置，豈料，這名中國壽星突然插嘴「台灣是中國的1個島，在中國旁邊」，而後怒甩原PO巴掌，還指出，這巴掌「是為祖國教育妳」。

這名台灣女子日前在「Dcard」發文表示，她日前在澳洲打工度假，參加法國男友的室友生日趴，壽星是她男友合租屋（share house）的室友，也是二房東，這場生日趴共有9人參加，5名法國人、1名中國人、2名加拿大人，只有原PO是台灣人。

派對上，原PO正用法語自我介紹，中國二房東興奮地說要幫忙翻譯成英語，但才講到台灣的地理位置，當她說「台灣在中國右邊的日本…」時，這名中國二房東就插嘴「台灣是中國的1個島，在中國旁邊」，讓她氣得直嗆，「台灣是1個國家，不屬於中國」！

原PO說，房間裡其他外國人都看著她們用中文爭吵，過程中她居然還被怒甩巴掌，中國二房東直呼「這是為祖國教育妳」，甚至嗆她的男友很蠢，怎麼會喜歡像她這樣的台灣女生，還暗指原PO化妝像妓女，男友聽完此話，便立即收拾行李，怒嗆「不想和這種人住在一起」馬上搬離合租屋。

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