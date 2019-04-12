在野黨沉默面對武統威脅 蔡英文：捍衛台灣主權是現在進行式

2019-04-12 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（12）日表示，捍衛中華民國台灣主權，是政府的「現在進行式」，不必等到2020；但最遺憾的是，在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。蔡英文表示，「保護國家，需要的是積極的行動、堅定的決心」，她想把台灣帶向世界，「不是空洞口號」。

蔡英文今日在臉書PO文，她表示，因應國際局勢的不斷演變，政府不空喊口號，而是把守護台灣當成每一天的工作。但最遺憾的，是在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。「當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，他們卻總在國際場合批評自己的國家」。

美國副助理國務卿米德偉（David Meale）今早在總統府與蔡英文見面。蔡認為，在台灣關係法立法40週年的歷史時刻，米德偉的到來別具意義。蔡英文指出，台美的關係持續提升，讓雙方的投資活動也變得更加頻繁。台灣積極與美國合作，深化在印太地區的合作。蔡英文認為，她上任以來積極推動的 「新南向政策」，跟川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，目標不謀而合。

蔡英文表示，保護國家需要的是積極的行動、堅定的決心，她會用行動告訴全世界，台灣不只是台灣海峽旁的台灣，也是太平洋上的台灣，更是世界的台灣。

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