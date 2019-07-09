曝台灣外省人「戀中情節」神扯 中國江蘇小哥狠打臉

2019-07-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前被台灣網友暱稱為「江蘇小哥」的中國青年劉大聖，因在個人YouTube頻道上批判中國體制，並指台灣「事實上已經獨立」而爆紅。「江蘇小哥」近日談到移民美國的台灣外省第二代「戀中國情節」超級誇張，讓他這個中國人都自嘆不如，但他也強調，很多中國老百姓都知道台灣是「外國」，更舉搭飛機、打電話的例子都能輕易印證。

目前在美國的劉大聖8日發布影片說，近日到朋友家參加美國華人家庭聚會，去之前得知這些人的政治傾向是比較親共的，大概有20人、平均年齡60歲，大部分都是從台灣到美國的外省第二代，爸媽早年從中國逃到台灣，在台灣落地生根，「但奇怪的是，這些人給我的感覺，他們好像不把自己當成台灣人，從與他們聊天中感受非常明顯。」

他接著說，當彼此聊到大家從哪裡來、祖籍是哪，他向其他人自我介紹來自中國江蘇懷安，沒想到這些人幾乎都知道江蘇懷安確切的地理位置，這讓他驚呼「你們怎麼對中國地理那麼瞭解」？這時居然有人馬上回應「因為我們都是從中國出來的啊」。

台灣的外省人自認中國人 「江蘇小哥」好吃驚

「他們算是歷史的傷痕吧。」劉大聖認為，這些人屬於台灣比較特殊的一代，因為他們的父母6、70年前從中國逃來台灣，甚至有些是在中國出生隨著爸媽到台灣，「他們到了台灣是不是台灣人？他們不是台灣人！因為台灣會分為本省人和外省人，他們到台灣不被當成自己人，而這些人10、20年後到他們認為真正的故鄉中國做生意，卻也不被當地人當成中國人，因為中國人都把他們當成台胞」。

「江蘇小哥」說，這些人後來都移民到美國成為美國公民，但大多數的人卻也不把自己當成美國人，他稱這些人為「迷失的一代」，意即不知道自己來自哪裡，「對這些外省人二代來講，尤其是移民到美國的人，是不知道自己是什麼人，從文化定義上完全沒有歸屬感」。

中國人把台灣當外國 劉大聖：說了他們也不信

劉大聖提到，這些人「戀中國情節」情節非常嚴重，認為最近15年來中國越來越好、越來越棒，他傻眼地說，「中國不是這些人的故鄉，他們生在台灣吃台灣飯、喝台灣水，但這些人卻都認為台灣不是故鄉，中國才是，這不是很矛盾嗎」？

劉大聖透露，他告訴這些人，台灣在中國人眼裡就是外國一樣，結果這些人整個愣住，臉上表情充滿「不會吧，中國人不都認為台灣是中國的嗎，台灣怎麼可能是外國呢」的問號。

「我的天啊」 這些人比中國人還要愛中國

劉大聖強調，雖然中國政府洗腦百姓「台灣是中國不可分割的一部分」，但一般老百姓都知道，去台灣就像出國一樣，舉例來說出國搭飛機，來台灣搭的可是國際航線，打電話到台灣也是國際電話，「我的很多朋友也都是這樣想」，且從江蘇到其他地方買機票就能到達，「到台灣買個機票就能進去嗎，當然不行啊，你說台灣是不是外國」。

劉大聖感嘆，這些移民美國的台灣外省第二代對中國的憧憬，對中國的美好想像，竟然比他這個中國人還要愛中國，「我的天啊，我在美國竟然遇到這幫人，服了，服了，真的服了」。

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