港大校長譴責示威者 學生批「港大之恥」要求收回「冷血聲明」

2019-07-10 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕當香港數百萬民眾上街流血抗爭《反送中》時，香港大學首位出身中國的校長張翔，於日前發表聲明，指「痛心」暴力事件、「譴責」破壞性行動，要各方不要再抗爭等，引發學生強烈不滿，港大學生會昨晚做出回應，轟他為「港大之恥」，不配為校長，要求他收回這「冷血聲明」、停止譴責示威者，並承諾保障言論自由及不處分相關的參與社運的師生。

綜合媒體報導，香港大學學生會評議會大學事務委員會（University Affairs Committee, HKUSU Council）是在昨晚針對張翔的聲明做出回應，香港大學反送中關注組預定今天下午向張翔遞交抗議，強調若得不到滿意回應，行動將會升級，並將於本週五（7月12日）晚上8時在中山廣場舉行集會，要求張翔出席並回應訴求。

據報導，已逾2000位學生聯署這份痛批張翔的聲明文，學生們指控，「這年初夏，香港恍如被『軍政府』管治，瀰漫着白色恐怖。市民非但失去集會、示威之自由，更活在警隊濫暴的陰影之中。」

怒控特首林鄭月娥如「屠夫」，謊話連篇，而張翔「躲於冷氣房中與世隔絕，從未與學生對話，實在枉為人師」，「張翔的道德界線實在令人費解：政權無視市民，而不譴責；警方暴悷成性，而不譴責；多人以死相諫，而不回應，相反譴責勇抗港共的人民。大抵『明德格物』的校訓已蕩然無存」。

學生們強調，「港大作為香港碩果僅存的自由堡壘，港大眾學子有其使命，保衛此堡壘不被紅色勢力所侵蝕。張翔的所作所為，實為港大之恥。冷血之人，不配作我校之首長」。

《美國之音》起底張翔，是首位出身中國的香港大學校長，1989年赴美國留學，並於1996年獲得美國加州大學柏克萊分校機械工程系博士，曾任加州大學柏克萊分校機械工程學系講座教授。

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