林鄭月娥稱「送中條例壽終正寢」 港人怒吼：該壽終正寢的是你！

2019-07-09 19:36

〔影音新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥於今日（7/9）上午9時召開記者會，她向媒體承認《逃犯條例》修訂「徹底失敗」，並已全面停止修例，不過針對香港反對派「撤回修例草案」的訴求，林鄭依舊堅持「沒必要撤」的立場，並再次重申修訂工作已「壽終正寢」、「The Bill is dead」。

對於林鄭月娥的說法，不少網友並不領情，在直播影片下留言：「市民希望壽終正寢的是林鄭月娥」，「香港人已覺醒，不會再相信林鄭政府」，並認為港府現在的「自稱讓步」的舉動，只是為了暫時撫平高漲的民怨而已。

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