反送中》抗議林鄭政府「麻木不仁」 港人發起無限期絕食

2019-07-04 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議香港政府對於6月以來港人的訴求置若罔聞，香港「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興昨（3）日上午發起無限期絕食至今已超過24小時，有3名年輕人和1位年已古稀的老人也加入絕食行列。陳凱興表示，希望能「透過受苦控訴暴政，向世界說明我們的心志」。

根據「香港01」報導，陳凱興表示，會選擇絕食抗爭，是因為7月1日立法會衝擊事件後，特首林鄭月娥在記者會上的表現，令他感到政府「麻木不仁」，對港人的訴求未有回應之餘，只關注行動本身是否有觸犯法律，而非行動本身的訴求是什麼。

陳凱興表示，有部分前線示威者對他說：「如果我知道我被警察抓，會被人入罪，我寧願死。」陳凱興表示，自己能理解年輕人的驚恐，社會彌漫著白色恐怖。陳凱興以他過往從事青少年工作的經驗指出，政府壓制得越厲害，年輕人的「反彈」就會更嚴重。陳凱興表示，現在的「抓捕」行動就如魔鬼爪牙在暗中做事。他呼籲大家彼此互助，如果不介意發聲，也可以加入絕食行動。

陳凱興認為絕食並不孤單，此次絕食人數也由1人增加至5人。絕食者可以補充淡鹽水、維他命C，其間也有醫護朋友前來支援，還有不少市民前往向他們表示加油，並且帶來牛奶和水。絕食期間他們祈禱和唱聖詩，並且為香港未來祈福。

對於絕食行動何時停止，陳凱興表示，將持續到「身體支持不住，或政府回應訴求」。目前，陳凱興已出現腹瀉的情況。

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