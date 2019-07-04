反送中》林鄭想找學生代表開閉門會？ 港科大學生會：勿妄想

2019-07-04 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學校長史維2日時就前一天佔領立法會的行動發表相關聲明。香港科技大學學生會今日發聲明表示，在史維發出聲明不久，林鄭政府便透過學校高層，傳達希望學生會代表能出席閉門會議的訊息。學生會表示，除了立即拒絕該提議以外，學生會反提出，政府應回應5項訴求，對話並須公開，也讓全香港人參與並擁有發言權。

史維向全校寄出公開信時表示，不應以個案解讀事件，而是要全面觀察過去數星期發生的事，也應了解示威者的想法，探討問題根源。史維認為當務之急是要化解緊張局勢，重啟對話，並認為作為教育家和關心香港的市民，他願意和其他人攜手達致這目標。

學生會今日發佈〈科大學生會就拒絕閉門會晤行政長官林鄭月娥女士之聲明〉。聲明中表示，史維發出聲明不久，林鄭政府便透過學校高層，傳達希望學生會代表能出席閉門會議的訊息。對此，學生會表示，「本會立即拒絕並反提出三項對話條件。」

學生會提出，林鄭政府應對5大訴求有所回應、談話應包含各界代表以及應公開對話，3項要求。

5大訴求方面，學生會表示，港人訴求簡潔而清晰，分別為完全撤回修例、收回暴動定義、撤銷反送中抗爭者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權責任及立即實踐真雙普選。不過，林鄭政府一直拒絕回應，學生會希望政府像史維校長所期望的停止重覆無意義表態。

談話應包含各界代表方面，學生會表示，此次反送中行動，香港各界均有參與，「反送中運動沒有大台沒有領袖，本會不敢亦不可能代表所有抗爭者，與林鄭政府之對談必須包含各界代表，政權切勿妄想可以如雨傘革命般脅學界以令天下。」

公開對話方面，學生會表示，「對談必須開放予全香港市民參與，讓所有人擁有發言之權利，將政權多番迴避之問題釐清，不容許每人兩條問題之遊戲規則。」學生會建議，可以使用香港科技大學賽馬會大堂作為全民對話會場，「在陽光及世界目光下，承先烈之遺志為反送中革命揭開新一頁。」

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