印尼外海規模7.1強震 發布海嘯警報

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島海域週日（7日）深夜發生芮氏規模7.1強震，印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局（BMKG）已發布海嘯警報。
BMKG表示，這個極淺層地震發生當地時間晚間10時8分（台灣時間晚上11時8分），震央深度為10公里。
《美聯社》引述美國地質調查局（USGS）資訊指出，地震發生在馬魯古海（Molucca Sea），規模6.9，震央深度為24公里。
《美聯社》稱，強震引發馬魯古省大城德那第（Ternate）居民恐慌，紛紛往高處逃跑。
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〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島海域週日（7日）深夜發生芮氏規模7.1強震，印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局（BMKG）已發布海嘯警報。
BMKG表示，這個極淺層地震發生當地時間晚間10時8分（台灣時間晚上11時8分），震央深度為10公里。
《美聯社》引述美國地質調查局（USGS）資訊指出，地震發生在馬魯古海（Molucca Sea），規模6.9，震央深度為24公里。
《美聯社》稱，強震引發馬魯古省大城德那第（Ternate）居民恐慌，紛紛往高處逃跑。