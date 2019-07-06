伊拉克爭取36年 巴比倫古城遺址列世界遺產

2019-07-06 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在伊拉克政府努力爭取36年後，聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產委員會5日宣布，將逾4000年歷史的巴比倫古城列入「世界遺產」名錄。伊國總統沙勒（Barham Salih）高興表示，巴比倫古城終於回復它在歷史上「應得的位置」。

路透、法新社報導，巴比倫古城位於首都巴格達以南100公里的幼發拉底河河岸，是4000多年前巴比倫帝國的中心，以高塔和泥磚築成的廟宇聞名，堪稱美索不達米亞文明的代表性建築。

這座古城曾歷經古巴比倫國王漢摩拉比、新巴比倫國王尼布甲尼撒二世（Nebuchadnezzar II）等君主統治。前者曾頒布被視為世界上最早的系統性法典《漢摩拉比法典》，後者下令建造的「空中花園」，更成為古代世界七大奇蹟之一。

自1983年起，伊拉克政府不斷遊說UNESCO，希望承認這個面積10平方公里的遺址為世界遺產。伊國巴斯拉省古物部門部長阿比德（Qahtan al-Abeed）表示，巴比倫人發展出書寫、行政管理和科學的文明，且巴比倫是古代歷史中人口最多的城市。UNESCO的伊拉克代表也認為，世界遺產名錄沒有巴比倫，實在不像話。

UNESCO世界遺產委員會在聲明中指出，巴比倫古城是見證世界上最具影響力古國之一新巴比倫王國輝煌歷史的獨一無二遺跡，「空中花園」更啟迪了世界各地藝術、民俗和宗教文化的發展。

伊國總統沙勒（Barham Salih）表示，在被忽視多年後，巴比倫古城終於返回它在歷史上「應得的位置」。總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）也指出，美索不達米亞文明真的是有文字記載的歷史中，人類記憶的支柱和文明的搖籃，政府將撥款加以維護。

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