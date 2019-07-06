柯P直播柯劉會糗大！財經女神：對國際事務認知等級很危險

2019-07-06 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（5）日與中國國台辦主任劉結一會面，柯文哲臉書也同步直播，中途卻被中國官員阻止。財經女神胡采蘋批評，直播中共官員活動很「瞎」，柯團隊對國際事務的認知等級「非常危險」，一不小心就會擦槍走火，民粹領袖說「機車話」在國內或許受歡迎，但別以為「其他國家的人民或政治領袖會很喜歡你這樣」。

柯文哲臉書直播頻頻被在場的中國官員制止，外界因此質疑是不是「偷拍」。台北市政府回應，上海市台辦有同意，但國台辦不同意，才導致這樣的狀況。柯文哲晚間9點半返抵國門，表示是誤會一場，事先說好可以錄影，是「我們小朋友弄錯了開直播，指揮有問題」。

正妹財經專家胡采蘋發臉書狠批，「直播中共官員的活動那就是一個瞎，習大大一年能有幾場直播，你哪位可以亂直播」，若沒層層上報批准，哪來直播的份。

她也說，柯團隊對國際事務的認知等級「非常危險」，上次訪美就透露出對華盛頓的不理解，熱臉遇冷，現在又在中國活動上亂直播，「是要害死誰」。

胡采蘋強調，台灣是美、中之間的導火線之一，這種處理能力非常容易擦槍走火，「民粹領袖在國內對著鏡頭講些機車話可能很受歡迎，千萬不要以為其他國家的人民或政治領袖會很喜歡你這樣。」

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