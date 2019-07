中國不是敵人 卜睿哲等百位亞洲專家投書華郵

2019-07-04 21:50

〔中央社〕前美國在台協會(AIT)理事主席卜睿哲與前AIT台北辦事處長包道格等100位亞洲專家今天發表公開信,警告美國「視中國為敵」政策有害美國與全球利益。

這封在「華盛頓郵報」發表的公開信以「中國不是敵人」(China is not an enemy)為題,呼籲「親愛的川普總統和國會成員」重新思考中國政策。

信件由麻省理工學院政治系教授傅泰林(M. Taylor Fravel)、美國前駐北京大使芮效儉(J. Stapleton Roy)、卡內基國際和平研究院研究員史文(Michael D. Swaine)、哈佛榮譽教授傅高義(Ezra F. Vogel)、前美國國務院代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)等5人執筆。

5位執筆人加上卜睿哲(Richard Bush)、包道格(Douglas H. Paal)等95名連署人,聯名發出公開信的共100人,他們「是學界、外交政策、軍方和企業界成員,絕大多數來自美國,其中許多人專業生涯重心都放在亞洲」。

這封信開宗明義寫道:「我們非常擔心美中關係日益惡化,這樣並不符合美國或全球利益。儘管北京近日的行為讓我們憂心忡忡,也需要強而有力地回應,但我們也認為,美國的多番作為,才是雙方關係急轉直下的直接原因。」

信件從「7個觀點」,傳達100位專家的共同看法。

「1.中國近年的讓人憂心行為,也對世界其他地方帶來重大挑戰,像是越來越強硬的國內壓迫、增強國家對私人企業的控制、未能履行若干貿易承諾、更擴大箝制外國輿論、外交政策更加咄咄逼人等等。美國需要堅定有效地回應這些挑戰,但現今的對中政策根本上卻會適得其反。」

「2.我們不認為北京是經濟上的敵人、是國安威脅,需要在各個面向與之對抗。中國並非鐵板一塊,領導人也非冥頑不靈,中國雖因軍事與經濟飛速成長以致國際角色更趨獨斷,但許多中國官員和菁英都了解,唯有溫和、務實和真心與西方合作,才是符合中國利益。

北京的溫和派深知這點,但華盛頓敵視北京,削弱了他們的影響力。只要在合作與競爭之間適切地取得平衡,美國的行動,就可以讓希望中國更建設性參與世界事務的領導人更穩住腳步。」

「3. 美國視中國為敵、想讓中國從全球經濟脫鉤的舉措,只會傷害美國的國際角色與聲望,破壞所有國家的經濟利益。

美國站在對立面,阻止不了中國經濟繼續擴張、阻止不了中企在全球市場更大的市占、也阻止不了中國參與全球事務;更有甚者,美國試圖大幅拖慢中國崛起速度勢必反傷己身。倘若美國壓迫盟邦,要它們視中國為經濟與政治之敵,不僅會打壞與盟邦關係,到頭來,遭到孤立的或許也不是北京,而是自己。」

「4. 惶惶不安地認為中國會取代美國成為全球領袖,真的有點擔心過頭了。多數國家都不希望如此,也不清楚北京是否認為這個目標有其必要、或認為他們能達到這個目標。再者,限制公民取得資訊和機會、嚴厲壓迫少數民族的政府,不會獲取有意義的國際支持,也無法成功吸引全球人才。

美國回應這些措施最好的辦法,就是和盟邦以及夥伴合作,創造中國能有機會參與、更開放且更繁榮的世界。致力孤立中國,只會削弱意圖發展更人道且更包容社會的那些中國人。」

「5.中國立下於本世紀中之前要躍升為世界級軍事強國的目標,但想成為主宰全球的軍事強權,中國的前方還有莫大障礙。

北京軍事實力成長已侵蝕到美國長期以來在西太平洋的軍事優勢,永無止境的軍備競賽...並非最好的回應,藉著與盟邦合作維持威懾力,才是更明智的政策。」

「6.北京尋求削弱西方民主準則在全球秩序中扮演的角色,但不是想推翻中國本身也從中獲益數十年的經濟等要素。

確實,中國的參與攸關國際體制存續,也關乎能否有效回應氣候變遷等共同問題。美國應鼓勵中國參與全新或是修訂過的全球體制,使得參與其中的崛起勢力能有更大聲音。對中國採取零和作法只會刺激北京,要不脫離體制,要不就是支持分裂的全球秩序,而那樣將傷害到西方利益。」

「7. 總而言之,美國對中戰略要成功,重點就得放在與其他國家合力打造持久聯盟...在瞬息萬變的世界重拾有效競爭力、與其他國家以及國際組織通力合作,才最符合美國利益,宣揚破壞與限制中國參與世界的作法,只會適得其反。

我們認為,這麼多人連署公開信已明確顯示,並無支持全面敵對中國的一致華盛頓共識,不像有些人所想的那樣。」

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法