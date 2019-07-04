反送中》北京大學教授：把應有的政治權利還給港人

2019-07-04 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾「反送中」示威越演越烈，1日更發生部分示威者攻佔立法會事件。對此，北京大學憲法學教授張千帆認為，當局應該重啟政改，在符合「一國」前提下還給香港人應有的政治權利，才能讓一切回歸穩定。

張千帆昨（3）日在英國《金融時報》中文網撰文表示，香港反送中抗議活動演變至今，當局不得不反思其制度面的脈絡。他認為，群眾抗爭的背後往往是非理性的政府政策或應對措施，兩者互為表裡，很容易「越管越亂」。他呼籲中國政府與香港政府都要檢討，香港主權移交並落實一國兩制後的制度得失為何，從源頭面解決並贏回香港民心。

張千帆指出，《中英聯合聲明》與《香港基本法》共同建構出所謂的「一國兩制」。中國當局關心「一國」的底線，但香港人更在意「兩制」的落實。中國如果能在「一國」前提下，將《基本法》承諾的高度自治權利還給香港人，那麼「能在選票箱前心平氣和做到的事情，有誰會動輒冒著酷暑，上街搖旗吶喊呢？」

張千帆為中國著名自由派學者，其撰寫的《憲法學導論》曾在今年2月莫名遭電商亞馬遜書店等平台全面下架，中國當局並未說明其教材「被消失」的原因，但部分中國學者認為主因是當局認定教材涉及「鼓吹西方制度，嘲諷社會主義」。

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