    首頁 > 國際

    伊斯蘭革命衛隊施壓？ 傳「哈米尼之子」接班伊朗最高領袖

    2026/03/04 07:43 即時新聞／綜合報導
    外媒最新消息傳出，在伊斯蘭革命衛隊施壓下，選定哈米尼之子穆吉塔巴（見圖）為新任伊朗最高領袖。（路透）

    伊朗2月28日起遭受美國與以色列聯手發動大規模空襲，統治長達37年的「最高領袖」哈米尼（Ali Khamenei）在首波攻擊中身亡，原本傳出哈米尼生前就屬意3名能迅速接替他職位的候選人，但外媒最新消息傳出，在伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC）施壓下，選定哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。

    美國與以色列2月28日發動猛烈空襲，哈米尼在美以聯軍的襲擊中喪生，外媒先前報導，哈米尼生前原本已指定3名能迅速接替他職位的候選人，分別為司法總監艾杰（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、哈米尼的幕僚長海傑齊（Ali Asghar Hejazi）、首任最高領袖何梅尼的孫子哈山‧何梅尼（Hassan Khomeini）。至於哈米尼的兒子穆吉塔巴雖然也是在幕後扮演舉足輕重的權力角色，但哈米尼生前曾向追隨者明確表示，他不希望「最高領袖」的職位變成世襲制。

    不過根據外媒最新消息指出，在革命衛隊的壓力下，伊朗專家會議選出由穆吉塔巴接下新一任最高領袖，將接管國家政權。不過截至目前伊朗官方尚未證實這項消息。

    外媒報導提到，穆吉塔巴以堅定擁護其父的強硬保守主義而聞名，並與伊斯蘭革命衛隊關係密切。如果穆吉塔巴真的成為了新任領導人，也會讓外界感到驚訝，因為伊朗歷來不贊成家族繼承領導權，尤其是在1979年革命推翻君主制奪取政權之後。

