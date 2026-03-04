太子集團在台洗錢107億！檢起訴62人發布3通緝 名單一次看

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查扣包含「四大神獸」等33輛豪車，2日由行政執行署台北分署公開拍賣，其中畫面左側這輛Ferrari LaFerrari油電頂級法拉利就拍出1.35億元高價。（資料照，記者廖振輝攝）

惡名昭彰的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）在台洗錢逾107億，檢警調自去年11月起展開大規模偵辦，歷時4個月、發動8波搜索約談，台北地檢署今偵查終結，依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪，對多達62名被告及13家公司提起公訴；另有24人獲緩起訴、1人不起訴，並對3名在逃成員發布通緝。

太子集團長年涉跨國電信詐騙、網路賭博及洗錢活動，勢力遍及東南亞。董事長陳志今年1月由柬埔寨當局對外公布落網，隨後遣送中國，相關司法程序由中方接手處理。美國司法部先前亦對陳志等人提起訴追，並查扣價值約150億美元（約新台幣4500億元）的比特幣資產，同時將與其相關台灣公司列入制裁名單。

檢警調查，太子集團在台設立台灣太子不動產、天旭、顥玥、尼爾、皖禾、誠帷、澄映、VAST、ACE、MENDING、CBSO、睿莊及三稜歐美等13家公司，分工細密、層層包裝。其中，天旭公司承租台北101兩層辦公室，對外以科技公司名義招募工程師，實則開發線上博弈及金流系統；其餘公司分別負責客服、帳務支援與資金轉匯，營造合法經營外觀。

太子集團在台運作模式，由境外詐騙機房取得贓款後，透過虛擬貨幣轉換與地下匯兌管道分層洗錢，再回流台灣投資不動產及名車，形成「境外詐欺、境內漂白」的資金鏈，全案查扣不法資產逾新台幣50億元，包含多戶豪宅與33餘輛頂級超跑，部分已依法進行變價程序。

此次遭起訴的62名被告中，包括先前遭羈押的台灣太子不動產兼天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李守禮、特助邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及被視為「水房」要角的陳韋志等9人，目前仍在押。

此外，起訴名單亦包含柬埔寨籍的陳志、李添、吳逸先，以及新加坡籍陳秀玲、張剛耀等外籍成員。吳逸先集團另有周沿廷、張湘葳、江柏諺、彭鈺辰等4人涉案。

檢方就情節較輕者，對24人為緩起訴處分，其中太子集團相關成員20人，包括蔡震天、郭正仁、陳奕宏、農令辰、蔡貴翰、張俊偉、張奕豪、詹凱傑、劉奕志、楊濱維、姜致亘、黃昭憲、廖哲皓、張桓瑞、黃俊豪、張芷寧、周佳燕、陳盈臻、王詩涵、陳正揚；另陳韋翔1人則獲不起訴處分。

由於部分涉案人逃匿，檢方已對楊星發（新加坡籍）、郭博君（中國籍）、CHOW WING SOON（馬來西亞籍）等3人發布通緝。

起訴書也提到，涉及遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，以及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林度假村登記負責人曾國恩等5人，相關犯行另案持續偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

圖為檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

