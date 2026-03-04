幫柯文哲喊冤與賴不歡而散？ 謝長廷闢謠：賴從來沒有找他去問話

總統府資政暨台灣日本關係協會會長謝長廷深夜發長文強烈駁斥，自己不會說「沒有證據頁數才多」這種沒常識的話。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲宣稱，聽說有位民進黨大老為其被司法調查喊冤，卻被賴總統叫去問話、最終不歡而散，有媒體點名這位「大老」就是總統府資政暨台灣日本關係協會會長謝長廷。對此，謝長廷深夜發長文強烈駁斥，賴總統從未找他問話，且他怎麼會說「沒有證據頁數才多」這種沒常識的話？不過，他1月底曾與柯見面，安慰他「不相信你會收賄」云云，沒什麼不可告人。

針對柯文哲在專訪中表示，「聽說」有民進黨大老為他喊冤與賴總統不歡而散，謝長廷指出，所謂「聽說」本來就有不確定、不擔保真實之意，所謂民進黨「大老」不管自認或他認的，人數也還不少，內容即使荒唐，他也不需要澄清，但有媒體點名「這位大老是指謝長廷」，真的是造謠一張嘴、澄清跑斷腿，他必須鄭重澄清。

請繼續往下閱讀...

謝長廷表示，他和柯文哲是舊識，柯一年多前被起訴時，他的確曾說「起訴書收賄證據薄弱」，這是他細讀起訴書後在公開貼文發表的，他怎麼可能和總統爭吵？記憶中，賴總統也從來沒有找他去問話的作風。

針對報導中柯文哲引述這位大老說「因為沒有證據，起訴書才會長達800頁」，謝長廷反駁，先不論他50年前就有律師資格，依常識也知道起訴書的頁數與被告、證人人數及案件複雜度有關，邏輯上證據越多應該頁數越多，他怎麼會說「沒有證據頁數才多」這種沒常識的話？

不過，謝長廷坦言，他今年1月27日曾與柯文哲會面，在那之前他也曾會見前立法院長王金平，談的是立法院癱瘓對台灣整體安全與競爭力不利的問題，過程中柯文哲曾提及民眾黨也要提4000億軍備預算案，通通付委就能解決問題，當時他認為還算正面，但後來發現要逐年審查向柯反映，柯說不清楚細節，因此他也再見了民眾黨主席黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣動起來、向前走。

謝長廷強調，他與柯文哲會面並不是談他的案子，當時柯文哲還戴著電子腳鐐來，看到朋友如此下場，他也難過，過程中有向他說「辛苦了、委屈了」之類的話，也有說「不相信他會收賄」但提及「行政程序不懂觸法可能」，並請柯多了解審判心理學，提醒他和家人不要侮辱檢察官、法官或說人格攻擊的話，「我跟他有Line往來，我同意他可以公開，沒有不可告人的事情」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法