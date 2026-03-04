貼元宵夜遶境照！小英駁網友說「很閒」：我沒一直在家滑手機

蔡英文在Threads上貼出她參加元宵節遶境活動，向網友澄清「我沒有一直在家滑手機」。（圖擷取自Threads）

前總統蔡英文卸任後常常在社群平台PO照分享生活，或回應網友留言，讓人感到驚喜。昨天元宵節，小英又在Threads上貼文她參加元宵節遶境活動，還再三向網友澄清，「我沒有一直在家滑手機」，短短8小時就吸引13萬網友按讚、1500多則留言。

蔡英文照片中，她戴著漁夫帽參加元宵節遶境還扛轎，她透露，今年的爐主之前養了一隻狗叫做「胖胖」，胖胖曾經走丟，再找回來之後身體就不好，在去年離開了我們。胖胖的主人一直很傷心，這次邀她參加遶境，自己立刻答應，也希望能藉由這次活動，祈求神明保佑台灣。蔡英文也強調「再三澄清，我沒有一直在家滑手機。」

請繼續往下閱讀...

小英的貼文再度引發熱議，許多網友則紛紛留言「還要再三澄清，沒有一直在家滑手機

現在我們知道你在外面也在滑手機了」、「到底是誰把她逼到要發文澄清她沒一直玩手機」，「重點是妳一直在『外面』玩手機，又不在家！」也有網友說「你要是很閒就出來選總統，不要整天上網」，「你鄰居到底是誰啊？為什麼一直約你？又拔菜又遶境，我們約你選總統為什麼都不來，奇欸！ 」

蔡英文在Threads上貼出她參加元宵節遶境活動。（圖擷取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法