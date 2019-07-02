慘！黑人病患帶點滴散步 被指控偷竊醫療器材遭逮捕

2019-07-02 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國24歲非裔男子杜克斯（Shaquille Dukes）在伊利諾州弗里波特（Freeport）度假時感染肺炎，經過就醫並住院後第2天感覺比較好一點，在醫師的同意下他穿著病人服、帶著靜脈點滴和2名黑人朋友出去散步，結果被當成是在偷竊醫療器材，3人全遭警方逮捕。

據《CNN》報導，杜克斯透露，當他和友人走到戶外時，1名保安把他們叫到車旁，詢問「你是否試圖離開醫院並在eBay出售醫療設備？」杜克斯說，在那瞬間他非常憤怒，因為保安對他說的第一句話不是「有需要幫忙的地方嗎？」而是「你是不是在偷東西」。

杜克斯試圖向保安解釋他們正在散步，但保安卻隨即報警，直說「我這裡有3名黑人男子試圖從醫院偷走醫療設備。」警方到場後，不由分說以「妨害治安」罪嫌將3人逮捕，並移除了杜克斯的點滴、扣留他的氣喘吸入器。

杜克斯被警車送往警察局時氣喘突然發作，他連忙懇求警方拿吸入器給他，過了快4分鐘這個救命器材終於出現了。最後警方決定將杜克斯送回醫院，但必須銬上手銬。

弗里波特警方發言人貝利斯（Dave Bayliss）表示，當局已委派一名獨立調查員來處理此案。杜克斯指出，這起事件代表警方需要更多的種族敏感性培訓。

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